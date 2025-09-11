11-12 сентября в Италии состоится конгресс международной федерации, на котором определится, допустят ли россиян к Олимпийским играм 2026 в бобслее и скелетоне

ТАСС, 11 сентября. Российские бобслеисты и скелетонисты завоюют медали, если их допустят на Олимпийские игры 2026 года. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

11-12 сентября в Италии состоится конгресс международной федерации, на котором определится, допустят ли россиян к Олимпийским играм 2026 в бобслее и скелетоне.

"Наши сборные готовы, я прямо скажу: если нас допустят, у нас будут медали на Олимпиаде. И в бобслее, и в скелетоне очень сильные составы, много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, могу уверенно сказать: девочки и ребята входят в топ-5 мира", - рассказал Пегов.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) после обострения ситуации на Украине.