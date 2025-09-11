В июле РФС обратился в суд с требованием взыскать с клуба 41,9 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Российского футбольного союза (РФС) к клубу "Томь". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В июле РФС обратился в суд с требованием взыскать с клуба "Томь" 41,9 млн рублей. Подробности не сообщаются.

Футбольный клуб "Томь" был основан в 1957 году, девять сезонов томичи провели в высшем дивизионе чемпионата России, а в сезоне-2007/08 дошли до полуфинала кубка страны. В 2023 году из-за финансовых проблем клуб прекратил существование.