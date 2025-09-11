Стадион является домашней ареной "Атлетико"

ТАСС, 11 сентября. Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет на стадионе "Метрополитано", являющемся домашней ареной мадридского "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Тиране. Также исполком постановил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2026 году пройдет в Зальцбурге. Финал женской Лиги чемпионов в 2027 году пройдет на Национальном стадионе в Варшаве. Чемпионат Европы по футзалу среди игроков до 19 лет в 2027 году пройдет в Астане.

Стадион "Метрополитано" во второй раз примет финал Лиги чемпионов. Впервые главный матч турнира прошел на мадридской арене в 2019 году, тогда "Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм".