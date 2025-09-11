10 сентября в адрес Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпион России в составе "Краснодара" Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского клуба Медиалиги "Броук Бойз" на матч третьего тура Фонбет - Кубка России по футболу против подмосковного "Леон Сатурна". Об этом сообщает пресс-служба "Броук Бойз".

В пресс-службе сообщили, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова. Ранее президент клуба Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что 17 игроков команды отравились перед игрой с "Леон Сатурном". В сентябре футболисты "Броук Бойз" принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.

10 сентября в адрес Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

21 августа Смолов провел первый матч за "Броук Бойз" в Кубке России против курского "Авангарда" (2:1) и забил один гол. Матч "Леон Сатурна" и "Броук Бойз" пройдет в Раменском и начнется в 19:30 мск.