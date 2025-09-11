В WADA заявили, что готовы работать с организациями, лишенными статуса соответствия

В четверг в Праге прошло заседание исполкома WADA, который не стал изменять решение о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжит работу с организациями, лишенными статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, для устранения проблем. Об этом заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, комментарий которого приводит пресс-служба агентства.

В четверг в Праге прошло заседание исполнительного комитета WADA, который не стал изменять решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

"Всегда вызывает разочарование, когда страну, подписавшую Всемирный антидопинговый кодекс, обвиняют в несоблюдении его требований. Однако для глобальной системы крайне важно, чтобы антидопинговые организации соблюдали те же высокие стандарты, которых мы ожидаем от спортсменов. Мы продолжим работать со всеми организациями, не соблюдающими требования, над улучшением их программ, чтобы они могли устранить свои несоответствия и восстановить свой статус на благо спортсменов как в этих странах, так и на международном уровне", - сказал Ниггли.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.

В сентябре 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в CAS, а спустя месяц Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

В августе этого года министр спорта РФ Михаил Дегтярев в комментарии телеканалу "Россия-24" заявил о достижении предварительной договоренности о проведении WADA инспекции РУСАДА в 2025 году. В WADA заявили, что готовы провести инспекцию РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью.