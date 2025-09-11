В четверг "Спартак" проиграл "Северстали" в матче КХЛ, а Александр Пашин и Александр Беляев помогли фарм-клубу красно-белых одержать победу в ВХЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лучший бомбардир московского "Спартака" в межсезонье Александр Пашин и Александр Беляев, сыгравшие в четверг за фарм-клуб красно-белых "Химик", вернутся в основную команду к следующему матчу Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

"Спартак" в четверг уступил дома "Северстали" в матче КХЛ со счетом 1:2. Пашин и Беляев в этот же день сыграли за воскресенский "Химик" в Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) против саратовского "Кристалла" (4:3 после серии буллитов). Беляев оформил дубль, Пашин забил в основное время и отметился победным буллитом. 23-летний форвард в межсезонье набрал 6 (1 гол + 5 результативных передач) очков.

"Пашин был в Воскресенске, чтобы почувствовать игру. Он и Беляев отнеслись к этому с пониманием, к следующему матчу они вернутся в состав. Мы его обязаны выиграть", - сказал Жамнов.

"Сегодня было лучше с нашей стороны, но плохо проводим первый период. Начинаем играть, когда горим, с этим надо работать. Старт сезона - это отмазка, целостной игры пока нет, но трагедии пока не вижу. Нам в плюс, что играли намного лучше, чем с Минском. По игре вопросов больше к первым двум звеньям", - добавил тренер.

В следующем матче "Спартак" 14 сентября примет нижегородское "Торпедо".