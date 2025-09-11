Перед игрой Кубка России с "Леон Сатурн" отравилось 17 футболистов "Броук Бойз"

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов не увидел сообщения от клуба Медиалиги "Броук Бойз" об отмене тренировки, поэтому тренировался один перед матчем третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу с "Леон Сатурн". Об этом Смолов рассказал журналистам.

Ранее президент "Броук Бойз" Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова.

"Ребята были в Краснодаре, в Геленджике подхватили какой-то ротавирус. 17 человек отравились. Я не прочитал вечером последнее сообщение от второго тренера в группе, приехал в Одинцово один с желанием потренироваться, там никого не было. Зашел в телеграм-чат команды, увидел, что тренировка отменена, поехал домой, потренировался в зале, посмотрел фильм, провел время с дочкой", - сказал Смолов.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Броук Бойз", Смолов отметился голом. В следующем раунде команда сыграет с саратовским "Соколом".

"Понравилась игра, забить всегда приятно, важно, что победили, прошли дальше. "Сатурн" для меня отчасти родной, я был в "Мастер-Сатурне" год, но эти места вспомнил с теплотой. Думаю, что для "Броуков" пока тяжеловато дойти до стадии с клубами Российской премьер-лиги", - добавил Смолов.