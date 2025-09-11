В июле Верховный суд Онтарио оправдал пятерых хоккеистов, обвиненных в изнасиловании

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) разрешит оправданным по делу об изнасиловании канадским игрокам участвовать в матчах лиги с 1 декабря. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

По информации источника, игроки смогут подписывать соглашения с клубами НХЛ с 15 октября.

В начале 2024 года пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. Это вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут, нападающие Алекс Форментон, Диллон Дюбе и Майкл Маклауд. Клубы, за которые на тот момент выступали хоккеисты, предоставили игрокам бессрочный отпуск.

Обвинения были связаны с предполагаемым сексуальным насилием во время гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года в честь победы молодежной сборной на чемпионате мира.

24 июля 2025 года Верховный суд Онтарио оправдал хоккеистов. Суд не счел показания заявительницы "заслуживающими доверия и достоверными" и не смог прийти к выводу о том, что поведение истца было недобровольным. После этого стало известно, что НХЛ намерена провести внутреннее расследование, а до его завершения игроки, фигурирующие в этом деле, не имеют права выступать в турнире.

Дюбе в прошлом сезоне выступал в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо", а Маклауд играл за астанинский "Барыс" и омский "Авангард". В текущем сезоне Дюбе выступает за челябинский "Трактор", Маклауд остается игроком "Авангарда".