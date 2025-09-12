Защитник вышел на замену в матче против команды Катара

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Матвей Лукин долго ждал дебюта за сборную России, игра за национальную команду было его мечтой. Об этом Лукин рассказал ТАСС.

Лукин дебютировал за сборную России в гостевом товарищеском матче с командой Катара (4:1), выйдя на замену во втором тайме.

"Если честно, я очень счастлив, не буду скрывать, очень ждал этого дня. Спасибо огромное [главному тренеру сборной России] Валерию Георгиевичу [Карпину], что дал мне этот шанс, - сказал Лукин. - Не минуту, достаточно большое количество времени получил, прочувствовал эту атмосферу".

"Если оценивать дебют, то, конечно, нужно расти, чтобы было больше хороших действий. Я очень рад, что команда победила. Такая маленькая мечта исполнилась, будем двигаться дальше", - добавил Лукин.