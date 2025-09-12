В турнире примут участие Юлия Сохацкая, Олеся Барышева, Полина Храмцова (все - семиборье), а также Матвей Мланченко (десятиборье)

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Четыре российских спортсмена примут участие в чемпионате Сербии по легкоатлетическим многоборьям. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

"Всероссийская федерация легкой атлетики достигла договоренности с сербскими коллегами об участии российских спортсменов в чемпионате Сербии по многоборьям, - рассказал Мащенко. - Соревнования пройдут с 12 по 14 сентября, в Сербию вылетели Юлия Сохацкая, Олеся Барышева, Полина Храмцова (все - семиборье), а также Матвей Мланченко (десятиборье)".

Мланченко в середине июня стал победителем юниорского первенства России по многоборью (до 18 лет), Храмцова на этом же турнире заняла третье место в женских состязаниях, Барышева в конце июня выиграла первенство России до 20 лет, Сохацкая была третьей на взрослом чемпионате страны в Казани.