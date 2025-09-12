Глава Российского студенческого спортивного союза отметил, что организация находится в тесном контакте с Международной федерацией университетского спорта

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены готовятся принять участие в чемпионатах мира по разным видам спорта среди студентов в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.

"Мы готовимся к участию в чемпионатах мира в следующем году, - сказал Крюков. - В этом году они не проводились, так как были Всемирные студенческие игры. Сейчас находимся в тесном контакте и надеемся, что в следующем году наши спортсмены примут участие. Будем стараться интегрироваться в максимальное количество видов спорта. Важно, что Международная федерация университетского спорта находится в тесных коммуникациях с Россией, международными федерациями по видам спорта, предстоят переговоры, чтобы добиться триединства. Имеет большое значение и геолокация соревнований. В этом году Всемирные студенческие игры проходили в Германии. И мы понимали, что это не самая простая страна, но приехали туда и побеждали. Очень надеемся, что этот тренд продолжится".

Российские спортсмены завоевали на Универсиаде в Германии 16 медалей - по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые. Россияне не выступали на подобных соревнованиях с 2019 года.