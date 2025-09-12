Российские спортсмены не допускаются на соревнования World Athletics даже в нейтральном статусе

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) снимет санкции с российских легкоатлетов только в том случае, если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие. Об этом на пресс-конференции заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

"Мы стремимся к полному составу, к представительству всех команд в нашем спорте, - сказал Коу. - Я не думаю, что стоит перечислять те вызовы, с которыми мы столкнулись. Рабочая группа шаг за шагом работала над антидопинговой проблемой, и мы успешно завершили эту работу. Процесс занял больше времени, чем мы ожидали, но все же цель была выполнена".

"Затем вмешался другой фактор, о котором мы открыто говорим, но он не находится в нашей компетенции. Нам нужно дождаться мирного соглашения, прежде чем мы сдвинемся с мертвой точки. Позиция рабочей группы и совета не изменилась", - добавил Коу.

Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на соревнованиях World Athletics даже в нейтральном статусе. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявлял в интервью ТАСС, что российские легкоатлеты готовятся выступить на Олимпийских играх в 2028 году.