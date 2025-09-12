Вопрос о статусе Паралимпийского комитета России будет рассмотрен в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) снова поставил вопрос о статусе Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал президент ПКР Павел Рожков.

"В конце сентября состоится заседание генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета, на котором опять вынесен вопрос о членстве Паралимпийского комитета России, - сказал Рожков. - Сейчас претензии к нам ничем не отличаются от тех, которые были на предыдущих генассамблеях в Германии и Бахрейне. Это снова так называемое нарушение олимпийского перемирия, несмотря на то что нами этот документ не подписан и нас это не касается. Опять же, идет речь о том, что мы до сих пор не высказали позицию по отношению к специальной военной операции и занимаем нейтралитет. Хотя в уставе Международного паралимпийского комитета и в уставе Паралимпийского комитета России предусмотрено, что мы должны соблюдать нейтральность. При этом нас исполком Международного паралимпийского комитета почему-то заставляет занять осуждающую позицию".

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. На летних Паралимпийских играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.