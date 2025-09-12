В Испании не приняли иск по делу о протестах против участия команды из Израиля в "Вуэльте"

Жалоба был отклонена из-за отсутствия юрисдикции

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании не приняла к рассмотрению жалобу, которая была подана из-за протестов во время многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" на фоне участия в ней израильской команды Israel - Premier Tech. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, судья "из-за отсутствия юрисдикции не принял жалобу, поданную Ассоциацией за согласие на Ближнем Востоке" по обвинению в преступлениях на почве ненависти, против безопасности движения, нарушении общественного порядка и травмах.

Ранее в ходе проведения велогонки были устроены акции протеста. Так, 3 сентября спортсмены не смогли доехать до финиша 11-го этапа из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу. Велогонка завершится 14 сентября, спортсменам предстоит преодолеть 21 этап.