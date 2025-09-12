Ему было 53 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Причина смерти не уточняется.

"Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Чемеркин выиграл олимпийское золото в 1996 году в весовой категории свыше 108 кг, в 2000-м он стал бронзовым призером Олимпиады. Также на его счету четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, по две золотые и серебряные медали чемпионатов Европы. За время карьеры он восемь раз обновлял рекорды мира, в 1997 году был признан лучшим спортсменом России. Награжден орденом Мужества в 1997 году.