МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович доволен приобретениями клуба в летнее трансферное окно. Об этом журналистам рассказал спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Летом в "Спартак" пришли полузащитник Жедсон Фернандеш, защитники Илья Самошников, Александер Джику и Кристофер Ву, а также нападающий Антон Заболотный.

"Я могу сказать, что главный тренер сейчас доволен усилениями. Клуб работал всегда над этим, чтобы сделать трансферы, - сказал Кахигао. - Очевидно, что начиная с зимы были сделаны инвестиции. Мы старались соблюсти баланс, это касается и возраста с проекцией на будущее. Сейчас команда сбалансирована. Может ли стать лучше? Конечно. Немногие понимают, что рынок управляет тобой. Мне бы хотелось запретить трансферы, когда начинается чемпионат, но это футболисты, каждый думает о своем будущем. Плюс у всех окна разные".

Станкович возглавил "Спартак" летом 2024 года. "Спартак" после 7 туров занимает шестое место в таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками.