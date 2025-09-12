Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике умер на 54-м году жизни

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин, который умер на 54-м году жизни, внес значительный вклад в развитие спорта в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Ушел из жизни наш земляк, выдающийся спортсмен и замечательный человек Андрей Иванович Чемеркин. Андрея Ивановича называли самым сильным человеком планеты. Но силу рук и силу души он вложил не только в спортивные достижения. Андрей Иванович много сделал в нашем крае для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни. Своим примером он вдохновил многих. И научил, как надо работать над собой, чтобы стать лучшим. Его уход - утрата для нашего края", - написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Чемеркина.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики России, Чемеркин умер на 54-м году жизни. Как сообщил ТАСС личный тренер Чемеркина Владимир Книга, олимпийский чемпион мог умереть из-за оторвавшегося тромба.

Чемеркин выиграл олимпийское золото в 1996 году в весовой категории свыше 108 кг, в 2000-м он стал бронзовым призером Олимпиады. Также на его счету четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, по две золотые и серебряные медали чемпионатов Европы. За время карьеры он восемь раз обновлял рекорды мира, в 1997 году был признан лучшим спортсменом России. Награжден орденом Мужества в 1997 году.