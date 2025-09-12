По словам спортсмена, он очень хотел закончить спортивную карьеру на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Продление отстранения российских скелетонистов от международных турниров было ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Третьяков.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не одобрила возвращение российских спортсменов в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе на турниры под эгидой организации.

"Не скажу, что это решение стало для меня шоком, все было ожидаемо после того, как саночникам запретили выступать и не дали им нейтральный статус. Теперь дошла очередь до нас. Но я все равно буду готовиться, я остаюсь членом сборной Красноярского края и ближайший старт - это ноябрьский Кубок России. Да, я очень хотел закончить свою спортивную карьеру в Италии, где в 2006-м впервые выступил на Олимпийских играх, но не получится", - сказал Третьяков.

"Небольшая надежда была, конечно, маленькая вера в чудо. Я считаю, что у меня все равно очень хорошая карьера в спорте была, много ярких выступлений было", - добавил собеседник агентства.