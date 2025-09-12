Новым клубом нападающего станет "Кайсериспор"

ТАСС, 12 сентября. Датский футбольный клуб "Копенгаген" договорился о переходе в турецкий "Кайсериспор" нападающего Германа Онугхи. Об этом сообщила пресс-служба "Копенгагена".

Онугхе 29 лет, в текущем сезоне чемпионата Дании нападающий появился на поле один раз, не отметившись результативными действиями. В составе "Копенгагена" Онугха стал чемпионом Дании в 2025 году.

В Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), помимо "Краснодара", игрок выступал за "Тамбов" и "Крылья Советов". Всего за карьеру у Онугхи 233 матча, в которых он забил 74 гола и отдал 12 голевых передач.