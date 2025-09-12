IBSF не одобрила возвращение российских спортсменов в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе на турниры под своей эгидой

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинцы оказывали давление на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона, не допустившего россиян до отбора на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

В пятницу в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе на турниры под своей эгидой.

"Пятнадцатым пунктом повестки дня было голосование по допуску нейтральных спортсменов из России на мероприятия IBSF. Но перед этим выступила украинская делегация со своей презентацией, в которой подвергла критике всех: и нашу федерацию, и спортсменов, и Министерство спорта РФ с Олимпийским комитетом России. Украинцы все смешали в одну кучу - кто и когда служил в армии, кто и где работает, кто что лайкал в соцсетях, проведение сборов в Крыму. В презентации они использовали имена тренеров и спортсменов, многие из которых уже не работают и не тренируются", - рассказал Пегов.

"После их презентации выступали мы. Объяснили, что, если стратегия международной федерации состоит в том, чтобы увеличивать количество занимающихся бобслеем и скелетоном, то как можно исключать спортсменов из России, которые занимают второе место в мире по занимающимся этими видами спорта? Мы объясняли, что сейчас просим проголосовать не за какой-то список нейтральных спортсменов, не за оценку работы нашей федерации, а за право спортсменов - индивидуально и самостоятельно - послать заявку на получение нейтрального статуса, чтобы IBSF потом могла бы решить, кому давать этот статус, а кому нет", - сообщил он.

Пегов сообщил, что решение не давать нейтральный статус было принято большинством голосов: "Большинством голосов было принято решение не давать нашим ребятам право заявляться на нейтральный статус и выступать в нем. Еще надо понимать, что многие страны, такие как Латвия, Канада, Германия, Норвегия, США, Австрия, Италия, имели по два голоса, в отличие, например, от Международной федерации санного спорта, где у всех стран по одному голосу".

"Результат по большому счету ожидаем, но мы были крайне удивлены тем, что Украине позволили делать презентацию, но так сегодня утром решил исполком IBSF, - отметил собеседник ТАСС. - Руководство международной федерации на следующий год будет переизбираться, и они не хотят публично занимать позицию в поддержку нашей страны - бьются за голоса своих будущих избирателей. А некоторые малые страны заинтересованы в отсутствии конкуренции и надеются на получение лицензий, так как наших спортсменов не будет в числе претендентов".