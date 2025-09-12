Бывшая баскетболистка "Динамо" и сборной Австралии Мангакайя умерла в 30 лет от рака

Спортсменка в 2019 году излечилась от болезни, но она вернулась в 2023 году

СИДНЕЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Бывшая баскетболистка сборной Австралии и московского "Динамо" Тиана Мангакайя умерла в возрасте 30 лет от рака груди. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Австралии.

Баскетболистке впервые диагностировали рак молочной железы в 2019 году, когда она училась в колледже в США. Мангакайя прошла курс химиотерапии, двойную мастэктомию и реконструктивную операцию. В 2023 году у спортсменки снова обнаружили рак. Она завершила карьеру и перешла на тренерскую работу в "Сиднее".

За "Динамо" баскетболистка играла в сезоне-2021/22. В 2021 году она стала бронзовым призером Кубка Азии в составе сборной Австралии.