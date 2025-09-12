Чемпионат мира по борьбе стартует в Загребе

Соревнования продлятся до 21 сентября

ТАСС, 13 сентября. В столице Хорватии на "Арене-Загреб" стартует чемпионат мира по спортивной борьбе. Первыми в схватки вступят представители вольного стиля, затем сильнейших определят женщины, завершат программу соревнований борцы греко-римского стиля.

Федерация спортивной борьбы России вопреки обыкновению долго не оглашала состав - это произошло 10 сентября, то есть за три дня до старта. Как стало известно в тот же день, посольство Хорватии не торопилось в выдачей виз участникам. В их числе оказался и двукратный олимпийский чемпион, капитан российской команды Абдулрашид Садулаев, который вновь вынужден пропускать главные старты сезона из-за проблем с визой. В Хорватию он так и не вылетел, на турнире его заменит Магомед Курбанов.

Ранее чемпион Европы 2021 года Курбанов уже заменял Садулаева в аналогичной ситуации - на чемпионате Европы в Братиславе, где он смог завоевать серебряную медаль. Также в активе 32-летнего борца победа на Кубке мира (2019) и серебро чемпионата мира (2021).

Участь Садулаева чуть было не постигла и олимпийского чемпиона Токио Заурбека Сидакова. Он получил визу в последний возможный для вылета день - с первой партией борцов Сидаков не вылетел, пришлось догонять на следующий день, однако и на этом злоключения не закончились. По прилете в Загреб Сидаков, а также Ахмед Усманов и Абдулла Курбанов почти шесть часов просидели в аэропорту Загреба из-за проверок. Но позже, как сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, ситуация все-таки разрешилась.

Полный состав российской команды

Таким образом, сборную страны в Загребе представят Муса Мехтиханов (весовая категория до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). Соревнования по вольной борьбе у мужчин пройдут 13-16 сентября.

В состав сборной по греко-римской борьбе вошли двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), призер Олимпийских игр Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), призер чемпионата мира Сергей Кутузов (до 77 кг), призер чемпионата Европы Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), обладатель Кубка мира Милад Алирзаев (до 87 кг), призер чемпионата мира Артур Саргсян (до 97 кг) и чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Сергей Семенов (до 130 кг).

Как ранее рассказал ТАСС главный тренер команды Гоги Когуашвили, в настоящее время лишь один из борцов пока без визы - это Садык Лалалев. Тот самый, что взял для сборной олимпийскую лицензию на Игры в Париже, куда российская сборная так и не попала.

Женскую сборную России в Загребе представят Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), чемпионка Европы Екатерина Вербина (до 55 кг), бронзовый призер чемпионата мира, трехкратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева (до 57 кг), чемпионка Европы Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), серебряный призер чемпионата мира Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Кристина Шумова (до 76 кг).

Женщины определят победителей с 15 по 18 сентября, борцы греко-римского стиля - с 18 по 21 сентября.