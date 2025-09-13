Батутист Ушаков считает, что лидерам сборной для новых побед нужен международный опыт

По его словам, для некоторых российских спортсменов ноябрьский чемпионат мира станет первым в карьере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Российским батутистам, несмотря на завоевание наград на этапах Кубка мира, не хватает опыта выступлений на мировых стартах, для достижения более высоких результатов им нужно чаще соревноваться на международных турнирах. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2012 в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков.

Ранее в этом году российские батутисты на трех этапах Кубка мира завоевали одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. 13 августа стало известно, что сборная России в полном составе выступит на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который пройдет в испанской Памплоне 6-9 ноября.

"Я бы не сказал, что наш уровень [выступлений после отстранения] просел, потому что с каждого этапа Кубка мира у нас были медали и у женщин, и у мужчин в индивидуальных прыжках, так что мы на высоком уровне на международной арене находимся. В чем просели, так это в опыте соревновательном, потому что его не было, и лидеры российской сборной последний раз выступали на международной арене в детских соревнованиях, а это не чемпионаты мира или Европы. Сейчас им нужно набираться опыта, для кого-то этот чемпионат мира будет первым, а он все-таки отличается от этапов Кубка мира", - сказал Ушаков.

Сам Ушаков не примет участия в чемпионате мира из-за отсутствия нейтрального статуса. "Я в данный момент с ребятами езжу на сборы, и уже сейчас стараюсь им помочь в качестве советника, консультанта. Мы тренируемся вместе, и я уже подсказываю им как старший товарищ, наставник, более-менее я уже пытаюсь в этой роли им помогать", - поделился он, отметив, что после завершения спортивной карьеры с большой долей вероятности будет работать тренером.

Ушакову 37 лет, помимо серебра Олимпиады, на его счету золото чемпионата мира 2015 года в командном первенстве и шесть побед на чемпионатах Европы.