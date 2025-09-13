Объявившие о бойкоте украинские гимнасты не вошли в заявку турнира в Париже

В соревнованиях примет участие россиянка Ангелина Мельникова

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинские гимнасты не вошли в заявку на квалификационный этап турнира FIG World Challenge Cup в Париже. Об этом сообщается на сайте Французской федерации гимнастики.

Ранее Федерация гимнастики Украины пригрозила Международной федерации гимнастики (FIG) снятием с турнира в Париже в случае, если их жалоба на участие россиянки Ангелины Мельниковой не будет рассмотрена профильным комитетом международной организации. По мнению украинской стороны, FIG не следует допускать Мельникову к соревнованиям из-за ее связей с ЦСКА и участия в праймериз от "Единой России". Глава Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина допустила, что если международная федерация не рассмотрит жалобу Федерации гимнастики Украины, то спортсмены страны могут отказаться от соревнований в Париже в знак "пассивного протеста".

Турнир в Париже пройдет с 13 по 14 сентября. Соревнования станут для Мельниковой первым турниром под эгидой FIG после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз спортсменка выступала на турнире FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю выиграла золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также есть серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.