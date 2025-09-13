Посольство Хорватии без указания причин отозвало визу российского борца Сефершаева

Ранее спортсмену выдали визу для участия в чемпионате мира

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Посольство Хорватии без указания причин отозвало визу двукратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе Эмина Сефершаева, выданную ранее для участия в чемпионате мира в Загребе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

"Посольство Хорватии отозвало визу, данную ранее Эмину Сефершаеву, не указав причин. Садыку Лалаеву визу до сих пор не дали, шансы все меньше. Эмин - действующий чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира, Садык - призер чемпионатов мира и Европы. Оба в этом году уже выступали в Хорватии, как и в прошлом, и довольно успешно. Ждем, что будет дальше, до вылета осталось два дня", - сказал Когуашвили.

В состав сборной по греко-римской борьбе на чемпионат мира вошли Сефершаев (весовая категория до 55 кг), Лалаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября.