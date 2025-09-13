Индийский шахматист потерпел три поражения подряд на этом турнире

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Для чемпиона мира по шахматам Доммараджу Гукеш на турнире Grand Swiss главной целью является получение игровой практики, поэтому на его поражения не стоит обращать внимания. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Гукеш проиграл три партии подряд на Grand Swiss. Последнюю партию он сыграл вничью белыми фигурами против соотечественницы Дивьи Дешмух, победившей на Кубке мира среди женщин.

"Для Гукеша этот турнир рядовой, на него не давит результат, ему не надо здесь бороться за путевки на турнир претендентов. Он здесь получает практику, пробует какие-то варианты, поэтому не стоит пока обращать внимание на его результаты на Grand Swiss. Отмечу, что он всегда усложняет позиции, рискует и пытается сыграть на победу, однако что-то где-то упускает. Посмотрим, как он будет играть на главных соревнованиях", - сказал Смагин.

"Я не считаю, что от его поражений как-то падает престиж звания чемпиона мира. Конечно, ему не избежать сравнений с Магнусом Карлсеном (16-м чемпионом мира - прим. ТАСС), который многими сейчас считается сильнейшим в мире, но Карлсен - это выдающийся спортсмен, который доминировал около 10 лет, Гукеш таким еще не стал. При этом он является чемпионом мира абсолютно заслуженно", - добавил собеседник агентства.