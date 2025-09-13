Ранее московский футбольный клуб "Торпедо" объявил об уходе Сергея Жукова с должности исполняющего обязанности главного тренера команды

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Парфенов назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

12 сентября "Торпедо" объявило об уходе с должности исполняющего обязанности главного тренера команды Сергея Жукова. Старшим тренером столичной команды будет Юрий Ковтун.

Сезон Лиги Пари (Первой лиги) "Торпедо" начинало под руководством Олега Кононова, который покинул клуб после трех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата. В прошлом сезоне команда с Кононовым заняла вторую строчку в Первой лиге и получила место в Мир - Российской премьер-лиге, но была лишена его из-за попытки организации договорных матчей. На данный момент "Торпедо" идет на 16-м месте в Первой лиге, набрав шесть очков в десяти матчах.

Парфенову 50 лет, последним местом работы специалиста был казахстанский "Актобе", который он возглавлял в 2024 году. Ранее он руководил ивановским "Текстильщиком", тульским "Арсеналом", московской "Родиной", "Тосно" из Ленинградской области и екатеринбургским "Уралом". Под руководством Парфенова "Тосно" в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С "Уралом" Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.

В период игровой карьеры Парфенов выступал за одесский "Черноморец", московские "Динамо" и "Спартак", подмосковные "Химки" и "Сатурн" и тульский "Арсенал". Вместе со "Спартаком" Парфенов стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка России (1998).