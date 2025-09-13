В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Олимпийский отборочный турнир в Пекине, где выступят российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, даст возможность спортсменам вернуться в соревновательный ритм, проверить себя и посмотреть на соперников. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Петросян и Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.

"В нашей карьере бывали моменты, когда мы возвращались на международную арену после более чем годичного перерыва. И несмотря на то, что за плечами уже были Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, выход на первый старт после паузы - особенно международный - был очень волнительным. Помню, как сильно хотелось доказать: мы не просто вернулись, а стали лучше. Это внутреннее давление есть всегда - и это нормально, - рассказала Боброва. - Я уверена, что и ребята сейчас испытывают схожие чувства. И хорошо, что это волнение проявится именно на этом старте. Лучше прочувствовать все сейчас, чем впервые столкнуться с подобным на Олимпиаде. Этот турнир - возможность раскататься, вернуться в соревновательный ритм, проверить себя, посмотреть на соперников".

"Что касается Пети, я посмотрела список участников - если он сделает свое, вопросов не возникнет. Главное - беречь здоровье. У Адели соперницы посерьезнее: и Анастасия Губанова, и Луна Хендрикс. Но у Адели есть преимущество в виде ультра-си, и я уверена, что команда будет пробовать эти элементы и не станет упрощать программу ради аккуратного проката. Аделия выйдет со сложным контентом - это правильно. Это шанс проверить и себя, и нервы, и восприятие программы судьями", - считает Боброва.

Соревнования как точка опоры

Ранее Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила ТАСС, что флаги Российской Федерации или Белоруссии (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года.

"Да, старт пройдет без флага и гимна, но мы уже через это проходили - например, на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Болельщики не смогут принести флаги, но все равно будут поддерживать - кричать, хлопать, переживать. И хотя это приятно, когда за тебя весь зал, но в момент выхода на лед спортсмен сосредоточен на другом: на своих элементах, на прокате, на голосе тренера за бортиком, на судьях, на том, что он должен сделать, - отметила Боброва. - Поэтому я не думаю, что отсутствие внешней атрибутики станет проблемой. Главное - сделать свое".

"Для нас этот турнир важен не столько, как отбор на Олимпийские игры, сколько как точка опоры. Мы посмотрим, как оценивают наших спортсменов, насколько строго ставят вторую оценку, как воспринимаются программы. Это поможет понять, как двигаться дальше. Сейчас главное выйти и показать себя. А уже дальше будет понятно, в какую сторону корректировать подготовку к Олимпийским играм", - добавила олимпийская чемпионка.