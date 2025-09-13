Он умер на 54-м году жизни

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Похороны олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина пройдут 14 сентября. Об этом ТАСС сообщил личный тренер Чемеркина Владимир Книга.

Чемеркин умер 12 сентября на 54-м году жизни.

"Отпевание пройдет в станице Новотроицкой в воскресенье, в 12 часов дня. Соответственно через час после будут похороны", - сказал Книга.

Чемеркин выиграл олимпийское золото в 1996 году в весовой категории свыше 108 кг, в 2000-м он стал бронзовым призером Олимпиады. Также на его счету четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, по две золотые и серебряные медали чемпионатов Европы. За время карьеры он восемь раз обновлял рекорды мира, в 1997 году был признан лучшим спортсменом России. Награжден орденом Мужества в 1997 году.