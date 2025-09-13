"Монако" сыграет в четвертом туре в гостях против "Осера"

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не вошел в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против "Осера". Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Отмечается, что у игрока диагностировано мышечное повреждение. В текущем сезоне Головин провел три матча за "Монако" и не отметился результативными действиями.

Матч "Осера" и "Монако" пройдет в субботу и начнется в 22:05 мск. После четырех туров "Монако" с 6 очками занимает пятое место, "Осер" идет на 14-й строчке турнирной таблицы с 3 очками.