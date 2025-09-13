Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора "Пари НН"

Он занимал эту должность с лета 2023 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Давид Мелик-Гусейнов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", выступающего в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Мелик-Гусейнов сообщил в своем Telegam-канале.

"Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду", - написал Мелик-Гусейнов.

"Пари НН" после 8 матчей набрал 6 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Мелик-Гусейнов был генеральным директором клуба с лета 2023 года.