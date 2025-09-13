13 сентября, 18:41
Футбол в России

"Локомотив" вышел на первое место в РПЛ, сыграв вничью с "Ахматом"

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

Гол в составе "Ахмата" забил Эгаш Касинтура (46-я минута). У "Локомотива" отличился Алексей Батраков (79). 20-летний полузащитник железнодорожников забил свой восьмой гол в текущем сезоне РПЛ и занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.

"Локомотив" вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Столько же имеет в активе "Краснодар", но красно-зеленые опережают соперника благодаря победе в личной встрече (2:1). "Ахмат" не проигрывает в чемпионате при Станиславе Черчесове. Под руководством наставника команда дважды победила и трижды сыграла вничью. Грозненцы набрали 9 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

В следующем туре "Локомотив" 20 сентября проведет выездную игру против махачкалинского "Динамо", "Ахмат" в тот же день сыграет в гостях с "Пари Нижний Новгород". Также на следующей неделе командам предстоит провести матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Ахмат" 17 сентября в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", "Локомотив" 16 сентября на выезде встретится с тольяттинским "Акроном".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

8

4

4

0

16

19

12

7

2

"Краснодар"

7

5

1

1

16

18

4

14

3

ЦСКА

7

4

3

0

15

15

6

9

4

"Балтика"

7

4

3

0

15

13

5

8

5

"Рубин"

8

4

2

2

14

11

12

-1

6

"Зенит"

7

3

3

1

12

13

7

6

7

"Спартак"

8

3

3

2

12

12

13

-1

8

"Динамо" М

8

2

3

3

9

9

9

0

9

"Ахмат"

8

2

3

3

9

9

10

-1

10

"Крылья Советов"

7

2

3

2

9

11

14

-3

11

"Динамо" Мх

8

2

2

4

8

4

10

-6

12

"Оренбург"

8

1

4

3

7

10

13

-3

13

"Пари НН"

8

2

0

6

6

7

15

-8

14

"Акрон"

7

1

3

3

6

9

10

-1

15

"Ростов"

7

1

2

4

5

7

12

-5

16

"Сочи"

7

0

1

6

1

4

19

-15

  

