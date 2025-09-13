"Локомотив" вышел на первое место в РПЛ, сыграв вничью с "Ахматом"

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:1

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

Гол в составе "Ахмата" забил Эгаш Касинтура (46-я минута). У "Локомотива" отличился Алексей Батраков (79). 20-летний полузащитник железнодорожников забил свой восьмой гол в текущем сезоне РПЛ и занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.

"Локомотив" вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Столько же имеет в активе "Краснодар", но красно-зеленые опережают соперника благодаря победе в личной встрече (2:1). "Ахмат" не проигрывает в чемпионате при Станиславе Черчесове. Под руководством наставника команда дважды победила и трижды сыграла вничью. Грозненцы набрали 9 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

В следующем туре "Локомотив" 20 сентября проведет выездную игру против махачкалинского "Динамо", "Ахмат" в тот же день сыграет в гостях с "Пари Нижний Новгород". Также на следующей неделе командам предстоит провести матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Ахмат" 17 сентября в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", "Локомотив" 16 сентября на выезде встретится с тольяттинским "Акроном".