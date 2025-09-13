"Локомотив" вышел на первое место в РПЛ, сыграв вничью с "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" дома сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".
Гол в составе "Ахмата" забил Эгаш Касинтура (46-я минута). У "Локомотива" отличился Алексей Батраков (79). 20-летний полузащитник железнодорожников забил свой восьмой гол в текущем сезоне РПЛ и занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.
"Локомотив" вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Столько же имеет в активе "Краснодар", но красно-зеленые опережают соперника благодаря победе в личной встрече (2:1). "Ахмат" не проигрывает в чемпионате при Станиславе Черчесове. Под руководством наставника команда дважды победила и трижды сыграла вничью. Грозненцы набрали 9 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ.
В следующем туре "Локомотив" 20 сентября проведет выездную игру против махачкалинского "Динамо", "Ахмат" в тот же день сыграет в гостях с "Пари Нижний Новгород". Также на следующей неделе командам предстоит провести матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Ахмат" 17 сентября в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", "Локомотив" 16 сентября на выезде встретится с тольяттинским "Акроном".
1
"Локомотив"
8
4
4
0
16
19
12
7
2
"Краснодар"
7
5
1
1
16
18
4
14
3
ЦСКА
7
4
3
0
15
15
6
9
4
"Балтика"
7
4
3
0
15
13
5
8
5
"Рубин"
8
4
2
2
14
11
12
-1
6
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
7
"Спартак"
8
3
3
2
12
12
13
-1
8
"Динамо" М
8
2
3
3
9
9
9
0
9
"Ахмат"
8
2
3
3
9
9
10
-1
10
"Крылья Советов"
7
2
3
2
9
11
14
-3
11
"Динамо" Мх
8
2
2
4
8
4
10
-6
12
"Оренбург"
8
1
4
3
7
10
13
-3
13
"Пари НН"
8
2
0
6
6
7
15
-8
14
"Акрон"
7
1
3
3
6
9
10
-1
15
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15