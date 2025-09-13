Родченков рассказал, что одиночество негативно сказалось на его психике

Ранее стало известно, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории переобъявлен в розыск в России

ТАСС, 13 сентября. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признался, что одиночество негативно сказалось на его психологическом состоянии. Об этом он написал в своей книге "Допинг. Запрещенные страницы", отрывок которой приводит портал Sport24.

"Одиночество томит и удручает - и сказывается на психике. Мое определение одиночества - это когда некому рассказать неприличный анекдот. Только благодаря дневнику я знал, какое сегодня число и какой день недели", - написал Родченков.

Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года. Потерпевшими по его уголовному делу признаны Минспорт России и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006-2015 годах. В январе 2016 года он уехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства.