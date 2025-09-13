Бело-голубые сыграли вничью со "Спартаком" в матче РПЛ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин считает, что футболисты команды показывают прогресс в игре. Об этом он заявил журналистам после матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (2:2).

"Игра для зрителей, как мне кажется, была зрелищной. По этой игре мы и наши болельщики могли ожидать победу, но ничья боевая. Можно сказать, что по качеству игры мы видим прогресс. Мы хотим надеяться, что команда и футболисты сохранят настрой, начнут показывать игру и набирать очки", - сказал Гафин.

"Спартак" набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 9 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре "Спартак" примет самарские "Крылья Советов", "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 21 сентября.