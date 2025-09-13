Тренера "Спартака" удалили за споры с арбитром

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Реакция главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Деяна Станковича и тренерского штаба команды на действия судьи в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" была нормальной. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера "Спартака" Ненад Сакич.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В компенсированное к первому тайму время "Динамо" вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло. Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам "Динамо" продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста "Спартака".

"Если речь идет об эпизоде с голом, здесь мы должны понимать, что арбитры ранее трактовали такие эпизоды однозначно, давали фол. Эмоции, которые были, абсолютно нормальные. С нами это происходит нередко", - сказал Сакич.

"Маркиньос лежал на земле. Если бы это не обернулось голом, мы бы вряд ли говорили об этой проблеме", - добавил специалист.