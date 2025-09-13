Встреча чемпионата России по футболу завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Член совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Роман Ротенберг назвал настоящим праздником спорта игру восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными "Спартаком" и "Динамо". Своим мнением он поделился с ТАСС.

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 2:2.

"Полные трибуны, замечательная атмосфера, болельщики рады. Настоящий праздник спорта. Все ребята бились. Верим в победу в дальнейших матчах. Где страстей больше? В командных видах спорта что в футболе, что в хоккее много страстей, это здорово", - сказал Ротенберг.

"Спартак" набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. "Динамо" с 9 очками располагается на 8-й строчке.