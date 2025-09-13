Нападающий вышел на поле в матче РПЛ против "Спартака", он не играл с марта из-за травмы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин не боится рецидива травмы крестообразной связки. Об этом нападающий рассказал журналистам.

В субботу "Динамо" дома сыграло вничью со "Спартаком" со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин вышел на замену на 79-й минуте, он появился на поле в официальном матче впервые с марта. 6 марта его прооперировали в Мюнхене из-за травмы крестообразной связки.

"Я рад, шесть с половиной месяцев ждал момента, готовился, тяжело работал, жаль, что не удалось победить. Момент? Быстро разыграли, Бителло дал, я запереживал как всегда, удар не получился, но не ждите от меня, что все будет "вау". Вроде нет такой боязни рецидива", - отметил Тюкавин.

Болельщики "Динамо" встретили появление Тюкавина на поле аплодисментами. "Мурашки были от реакции болельщиков, не передать эмоции. Сейчас задача набирать кондиции через игры и тренировки, впереди кубок [России], уверен, что буду набирать", - подчеркнул Тюкавин.

В матче четвертого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Динамо" 17 сентября на выезде сыграет с "Сочи". В следующей игре чемпионата страны бело-голубые 21 сентября в гостях встретятся с "Оренбургом".