Главный тренер красно-белых был удален в матче РПЛ против "Динамо"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович мог проявить эмоции в эпизоде в матче против столичного "Динамо", с ним приятно работать. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Александр Джику.

Джику перешел в "Спартак" из турецкого "Фенербахче" 9 сентября. Матч восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Динамо" завершился вничью со счетом 2:2. Станкович был удален перед перерывом за споры с арбитром.

"Первый этап адаптации прошел хорошо, мои одноклубники очень приятные люди, сразу меня поддержали, - сказал Джику. - Я пока несколько дней здесь, все нравится, все хорошо. У нас сплоченная команда, это хороший фундамент, чтобы мы играли лучше".

"Показывал ли Станкович себя в тренировочном процессе таким эмоциональным, как сегодня? Он мне сказал, что в прошлом году был более эмоциональным, сейчас стал успокаиваться, но всегда бывают такие ситуации, когда нормально разозлиться и проявить эмоций. Станкович отличный парень, приятный человек, хороший тренер. Как мне кажется, было видно, он хорошо подготовился к игре, хорошо подготовил нас", - добавил Джику.