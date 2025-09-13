Чемпионат мира по борьбе

В решающей схватке россиянин встретится с Ахмадом Мохаммаднежаджаваном из Ирана

ТАСС, 13 сентября. Российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Загребе.

В полуфинальной схватке Угуев победил американца Джексена Форреста. В решающем поединке, который пройдет 14 сентября, россиянин встретится с Ахмадом Мохаммаднежаджаваном из Ирана.

Угуеву 30 лет. Он является олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В этом же весе спортсмен дважды становился чемпионом мира.

Чемпионат мира по борьбе завершится 21 сентября. Россияне выступают под флагом Объединенного мира борьбы.