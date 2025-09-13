Соперником команды из Санкт-Петербурга станет победитель противостояния между московскими ЦСКА и "Спартаком"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Футболистки петербургского "Зенита" со счетом 4:3 обыграли московский "Локомотив" в ответном полуфинальном матче Winline - Кубка России и вышли в финал турнира.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Екатерина Пантюхина (9-я минута, с пенальти), Кики (14) и Дарина Ишмухаметова (63, 86). У "Локомотива" отличились Виктория Козлова (29) и Яна Шеина (67, с пенальти). На 84-й минуте игрок "Зенита" Вероника Куропаткина забила мяч в свои ворота.

Первый матч завершился победой "Зенита" со счетом 1:0. В финале команда из Санкт-Петербурга сыграет с победителем противостояния между московскими ЦСКА и "Спартаком". В первом матче победу одержал ЦСКА (1:0), ответная встреча состоится 14 сентября.

"Зенит" провел первый матч после отставки Ольги Порядиной, которая была главным тренером с даты основания команды (январь 2020 года). В матче с "Локомотивом" командой из Санкт-Петербурга руководил Андрей Богданавичус.

В прошлом году обладателем Кубка России стал "Локомотив". "Зенит" ни разу не побеждал в турнире.