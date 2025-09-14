В полуфинале украинцы со счетом 1:4 уступили итальянцам, белорусы проиграли испанцам - 3:6

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует матч за третье место суперфинала Евролиги, который проходит в итальянском Виареджо, против команды Белоруссии. Об этом сообщает Ассоциация пляжного футбола Украины.

Встреча за бронзу должна была пройти 14 сентября. В полуфинале украинцы со счетом 1:4 уступили итальянцам. Белорусы проиграли испанцам (3:6). Таким образом, после бойкота украинской сборной белорусы станут бронзовыми призерами турнира.

Сборная Белоруссии в третий раз подряд станет бронзовым призером Евролиги. В 2021 году команда стала серебряным призером турнира. Сборная России отстранена участия в соревнованиях после начала спецоперации на Украине, россияне выигрывали турнир пять раз.