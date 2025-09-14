Ранее московский футбольный клуб получил большую часть денег за трансфер колумбийца

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" получит в 2026 году второй денежный транш от бразильского "Фламенго" за трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Ранее Пивоваров сообщил ТАСС, что клуб получил большую часть денег за трансфер Карраскаля.

"По трансферу Хорхе Карраскаля будет еще один транш от "Фламенго". Мы его получим в 2026 году. Первый транш уже благополучно пришел", - сказал Пивоваров.

3 августа Карраскаль перешел из "Динамо" во "Фламенго". Он выступал за бело-голубых с лета 2023 года, в минувшем сезоне футболист провел за команду 35 матчей в разных турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.