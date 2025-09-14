Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты 25 секунд

ТАСС, 14 сентября. Бывший лыжник Сергей Шаров занял первое место на чемпионате России по легкоатлетическому полумарафону. Соревнования прошли в Ярославле.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты 25 секунд. Второе место занял Артем Попов (1 час 2 минуты 28 секунд). Третьим стал Юрий Клопцов (1:02.49).

У женщин победу одержала Надежда Сизова (1:13.20), второй стала Алла Сидорова (1:14.02), третьей - Наталья Аристархова (1:14.22).

В 2023 году на юниорском Кубке наций по лыжным гонкам в Белоруссии Шаров выиграл две золотые медали. В августе Шарова лишили золота молодежного первенства страны в беге на 10 000 метров из-за проблем с обувью.