МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев может пропустить долгое время из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

В последний раз Гладышев выходил на поле в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" (0:1).

"У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьезное. Возможно, его долгое время не будет", - сказал Пивоваров.

Также генеральный директор "Динамо" рассказал о повреждении сербского защитника Милана Майсторовича, который в последний раз играл 29 сентября 2024 года.

"У Милана Майсторовича есть достаточно серьезное повреждение. Не хотел бы подробно говорить на медицинские темы, в которых недостаточно компетентен. Не было вариантов с его уходом летом, он же травмирован и должен пройти длительную реабилитацию", - сказал Пивоваров.