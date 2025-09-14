Бело-голубые с 9 очками в 8 матчах идут на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Валерий Карпин имеет длительный контракт с клубом, все работают над решением общих задач и доверяют друг другу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Карпин возглавил "Динамо" в июне.

"Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу", - сказал Пивоваров.

Бело-голубые с 9 очками в 8 матчах идут на 8-й позиции в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).