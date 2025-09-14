ЦСКА сыграет в октябре в финале против петербургского "Зенита"

ХИМКИ /Московская область/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболистки московского ЦСКА со счетом 3:2 обыграли столичный "Спартак" в ответном матче полуфинала Winline - Кубка России. Встреча прошла на "Арене-Химки".

В составе ЦСКА голы забили Милена Николич (46-я и 53-я минуты), Дарья Яковлева (50). У "Спартака" отличились Тиана Филипович (36), Наталья Морозова (84). Обе команды доигрывали встречу в неполных составах: на 67-й минуте у ЦСКА была удалена Яковлева, у "Спартака" - Лидия Кулис.

Первая игра между командами, которая состоялась 29 августа, завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

ЦСКА сыграет в октябре в финале против петербургского "Зенита", который в полуфинале дважды победил московский "Локомотив" (1:0, 4:3).

В прошлом году обладателем Кубка России стал "Локомотив".