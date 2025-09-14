В турнире приняли участие представители 12 стран

ЧХОНАН /Республика Корея/, 14 сентября. /ТАСС/. Открытый чемпионат Республики Корея по самбо среди взрослых и юниоров прошел в южнокорейском Чхонане. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы, в соревнованиях приняли участие около 40 иностранцев, в том числе около 7 россиян.

"Рад, что сегодня мы проводим открытый чемпионат Кореи по самбо 2025 года, в котором участвуют представители 12 государств", - сказал президент Федерации самбо Кореи Мун Сон Чхон. В соревнованиях в Чхонане, помимо южнокорейцев, участвовали представители России, Казахстана, Китая, Киргизии, Малайзии, Монголии, Сингапура, Таджикистана, Узбекистана, Филиппин и Франции. На церемонии присутствовали представители спортивных ассоциаций не только Республики Корея, но и Монголии и Франции, а также Китая (ассоциация самбо Макао).

"Наше самбо никогда не прекращало развитие даже в сложные времена. Надеюсь, что это соревнование станет трамплином для дальнейшего прыжка и местом для единства самбистов со всего мира", - добавил Мун Сон Чхон. Всего, по словам организаторов, в соревнованиях приняли участие 120 борцов. На церемонии клятву спортсменов вместе с главой федерации принимал посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. "Хотел бы отметить, что Федерация самбо Кореи достигла значительных результатов. Благодаря постоянным усилиям ее руководства самбо становится все более популярным в [Республике] Корея", - сказал дипломат. Зиновьев отметил растущий уровень южнокорейских самбистов.

Тренер Александр, который приехал в Чхонан из Республики Бурятия вместе со своим подопечным, рассказал, что ему уже было известно о достижениях южнокорейского самбо. Он напомнил, что в 2017 году чемпионом мира по боевому самбо в весовой категории до 82 кг стал Ко Сок Хён из Южной Кореи. 44-й чемпионат мира по самбо в 2019 году прошел в Сеуле.

В беседе с ТАСС один из южнокорейских юниоров по фамилии Чхве рассказал, что впервые пришел на занятия по самбо по приглашению друга. "Потому что это [выглядит] круто", - ответил спортсмен на вопрос, почему он занимается самбо, а не, например, национальным видом спорта тхэквондо.

Участник соревнований из Филиппин рассказал ТАСС, что пришел в самбо после занятий дзюдо. По его словам, российский вид спорта пока еще уступает в популярности дзюдо и джиу-джитсу в этой тропической стране, но он считает, что практики из этих единоборств могут дополнять друг друга. "Я работал в бизнесе и вижу, что у самбо есть большой потенциал при налаживании контактов. Например, [этот вид спорта] может помочь улучшить отношения России и Кореи", - сказал советник южнокорейской федерации Ким Сын Дон. "Одна команда - одна мечта", - предложил он лозунг для нынешних соревнований. Эту фразу хором повторили за ним спортсмены перед началом поединков.