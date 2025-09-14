В прошлом сезоне НХЛ голкипер провел 26 матчей

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" обменял российского вратаря Ивана Федотова в "Коламбус". Об этом сообщает пресс-служба "Филадельфии".

Соглашение 28-летнего Федотова рассчитано до конца сезона-2025/26. "Филадельфия" взамен получила право выбора в шестом раунде драфта 2026 года.

В мае 2022 года Федотов подписал с "Филадельфией" однолетний контракт, но позднее был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с московским ЦСКА, который покинул 28 марта 2024 года, после чего подписал контракт с "Филадельфией".

В прошлом сезоне Федотов провел 26 матчей в НХЛ. Российский вратарь отразил 88% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 3,15 шайбы за игру.