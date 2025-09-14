Встреча завершилась со счетом 0:0

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

"Зенит" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Балтика" не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ и располагается на второй строчке, набрав 16 очков.

Следующий матч в РПЛ "Зенит" проведет в гостях с "Краснодаром", "Балтика" встретится дома с "Ростовом". Обе игры пройдут 21 сентября. Также на следующей неделе команды сыграют в "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Балтика" 18 сентября на выезде встретится с московским ЦСКА, "Зенит" 17 сентября примет грозненский "Ахмат".