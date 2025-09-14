КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
"Зенит" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Балтика" не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ и располагается на второй строчке, набрав 16 очков.
Следующий матч в РПЛ "Зенит" проведет в гостях с "Краснодаром", "Балтика" встретится дома с "Ростовом". Обе игры пройдут 21 сентября. Также на следующей неделе команды сыграют в "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Балтика" 18 сентября на выезде встретится с московским ЦСКА, "Зенит" 17 сентября примет грозненский "Ахмат".
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Балтика"
8
4
4
0
16
13
5
8
3
"Локомотив"
8
4
4
0
16
19
12
7
4
ЦСКА
7
4
3
0
15
15
6
9
5
"Рубин"
8
4
2
2
14
11
12
-1
6
"Зенит"
8
3
4
1
13
13
7
6
7
"Крылья Советов"
8
3
3
2
12
13
14
-1
8
"Спартак"
8
3
3
2
12
12
13
-1
9
"Динамо" М
8
2
3
3
9
9
9
0
10
"Ахмат"
8
2
3
3
9
9
10
-1
11
"Динамо" Мх
8
2
2
4
8
4
10
-6
12
"Оренбург"
8
1
4
3
7
10
13
-3
13
"Пари НН"
8
2
0
6
6
7
15
-8
14
"Акрон"
8
1
3
4
6
10
12
-2
15
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17