В опорном прыжке россиянка заняла 5-е место

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном турнире россиянка Ангелина Мельникова заняла второе место на международном турнире в Париже в вольных упражнениях.

Ранее Мельникова стала победительницей соревнований в упражнениях на бревне. В опорном прыжке россиянка заняла 5-е место.

Турнир в Париже стал для Мельниковой первым под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз спортсменка выступала на турнире FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю выиграла золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в команде.

Российская спортсменка выступает на турнире в нейтральном статусе.